رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعا مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - د.محمد سامى عبد الصادق: إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة دورها التبصير بأوجه الخلل الإداري وكيفية معالجته والتغلب عليه.

رئيس الجامعة يوجه إدارة الحوكمة بالتثبت من احترام الإدارات الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات، وتنفيذها لأحكام القضاء.

د. محمد سامي عبد الصادق يشدد على قيام إدارة الحوكمة بأعمال المراجعة الدورية والفجائية للشئون الوظيفية والسجلات والملفات الخاصة وتقديم مقترحات عملية لتصحيح أية أخطاء او مخالفات.

توجيهات مشددة من رئيس الجامعة بمراجعة سلامة وصحة إجراءات المراجعة المالية أثناء مراحل الصرف وبعدها لحماية أموال الجامعة وممتلكاتها.

فى إطار متابعته لحسن سير العمل وضبط الأداء الوظيفي، عقد د.محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة اجتماعا مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على دور الإدارة في التثبت من احترام الإدارات الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات، مؤكدا على ضرورة دعم جهود الدولة فى الوقاية من الفساد.

وأوضح رئيس الجامعة ان الاجتماع استعرض خطة إدارة الحوكمة خلال الفترة المقبلة، كما تم التأكيد على اختصاصات إدارة الحوكمة وخاصة فى مجال المراجعة الدورية والفجائية على جميع أعمال الشئون الوظيفية والسجلات والملفات الخاصة بها.

وأضاف د.محمدسامى عبد الصادق ان الاجتماع أكد وجوب التحقق من مدى سلامة تطبيق أحكام القوانين المعمول بها، وتقديم المقترحات التصحيحية لتلافي وقوع أية أخطاء أو مخالفات بما يكفل تحسين مستوى وكفاءة الأداء، فضلا عن مراجعة انتظام إجراءات العمل السارية والتحقق من مدى كفايتها وملاءمتها.

وقد استمع رئيس الجامعة إلى مقترحات أعضاء الإدارة، مثمنا الافكار البناءة التي طرحوها، ومؤكدا على واجبهم مراجعة كفاءة استخدام الموارد المالية والعينية بما يكفل حماية أموال الجامعة وممتلكاتها.