القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في ملتقى ”she can” لدعم المرأة ذات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - "إيمان كريم" : المجلس يعمل دائمًا على دعم المرأة ذات الإعاقة وتمكينها من الوصول للمناصب القيادية

"إيمان كريم" : المرأة ذات الإعاقة حظيت بمكانة كبيرة وتولت العديد من المناصب القيادية

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، في ملتقى "she can" الذي يهدف إلى دعم المرأة بصفة عامة، والمرأة ذات الإعاقة بصفة خاصة، وتشجيع الدور القيادي للمرأة، وتمكينها لسوق العمل.

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل دائمًا على دعم المرأة ذات الإعاقة، حيث أطلق المجلس المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في فبراير 2023، وتستهدف في مراحلها الثلاثة تأهيل وتوعية 3000 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، كما يعمل على تمكين المرأة للوصول المناصب القيادية، وكذلك إشراكهن في المعارض التي ينظمها، أو تلك التي يشارك فيها، ويأتي ذلك تأكيدًا على دور المرأة الهام في المجتمع، كونها محرك رئيسي ضمن محركاته في عجلة التنمية، كما شارك المجلس في تضمين محور المرأة ذات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس أطلق خلال أغسطس الماضي مبادرة "اكتشفني" التي تعمل على اكتشاف وتنمية مهارات الأطفال والفتيات من ذوي الإعاقة، وتساهم في تحقيق الدمج المجتمعي لهم، لافته أن المجلس يسعي لتمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص لهن في كافة المجالات، وإتاحة الفرصة لهن في التعبير عن آرائهن وآمالهن ومشكلاتهن، كما كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 العديد من الحقوق لهن، منها تخفيض عدد ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا، ومنحها 45 يوم أجازة سنويًا، لافته أن المرأة ذات الإعاقة حظيت بمكانة كبيرة، وتولت العديد من المناصب القيادية في ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيهه كافة مؤسسات الدولة للإهتمام بهم، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات في ظل ذلك، ومنها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية التي تم الإعلان عنها في يوليو عام 2019، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.، وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ومن جانبها أكدت رانيا أيمن رئيس الملتقى مؤسسة و مديرة شركة انتربرينل، أنه على مدار عشر سنوات متواصله كان هدف مؤسسة "Entreprenelle" دعم و تمكين السيدات من مختلف الفئات والمحافظات، وخلق الفرص لهن عن طريق البرامج التدريبية وحاضنات الأعمال، وورش العمل و الملتقيات، يأتي ذلك كله بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وأضافت أيمن ان الملتقى فى نسخته الحالية يستهدف المزيد من إتاحة آليات الدعم للمراة، وتزويدها بالأدوات والمهارات التي تساعدها على تحقيق طموحاتها المهنية، وتشجيعها على خوض مجالات جديدة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة ووزارات التضامن والشباب و الرياضة و التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، وبالشراكة الاستراتيجية مع الاكاديمية الوطنية للتدريب لدعم قضايا المراة فى المجتمع، فى إطار التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".