مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الوضع فى سوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل أن مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في سوريا.

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على منطقة درعا جنوب سوريا، بحسب مصادر إعلامية سورية.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر سوري لوكالة "رويترز"، أمس، إنَّ دوي انفجارات سُمع بمنطقة المزة في العاصمة السورية دمشق، وأن الضربات التي استهدفت حي المزة يشتبه أنها إسرائيلية.

وأفاد التلفزيون بتوغل إسرائيلي في الأراضي السورية، وذكر أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى جسر الرقاد غرب محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد.

