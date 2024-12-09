السفير المصرى في السنغال يبحث مع وزير الدفاع تعزيز التعاون في الدفاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - التقى السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية في داكار، مع الجنرال Birame DIOP وزير الدفاع السنغالي، حيث أكد السفير المصري حرص القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي مع السنغال خاصة في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب.وأشاد وزير الدفاع السنغالي بالتطور الكبير والتقدم الذي تشهده القوات المسلحة المصرية، معربًا عن تطلعه لتعميق التعاون المشترك ونقل الخبرات المصرية في المجال العسكري إلى بلاده التى تعمل حكومتها الجديدة على تحقيق سيادة السنغال في مجالات الدفاع والصناعات العسكرية والزراعة والصحة.ومن جانبه، أعرب الوزير السنغالي عن إعجابه بإنجازات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وأبدى رغبته في الاستفادة من هذه التجربة الرائدة لإنشاء نموذج مماثل في بلاده، مؤكدًا على إيمانه بدور المؤسسة العسكرية في عملية التنمية ومساهمتها في المشروعات الكبرى.