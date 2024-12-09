هيئة الدواء: انتهاء ورشة عمل حول التوعية بإرشادات تقديم ملفات دراسة الثبات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:29 صباحاً - أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء ورشة عمل حول التوعية بإرشادات تقديم ملفات دراسة الثبات المحدثة، والتي عقدت لتدريب مندوبي التسجيل بالشركات وممثلي مراكز الثبات والصيادلة العاملين بالهيئة.

وهدفت هذه الورشة إلى مساعدة الشركات المتقدمة على إعداد ملف منظم جيدًا لتقديمه إلى الإدارة العامة للثبات لضمان أن تكون الطلبات المقدمة متسقة وكاملة وتلتزم بمعايير محددة، مما يسهل في النهاية الحصول على الموافقات بشكل أسرع والوصول إلى الأسواق.

وتم خلال ورشة العمل مناقشة آلية التقديم لدراسات الثبات، ومحتوي ملف الثبات للمستحضرات المحلية، ومحتوي ملف الثبات للمستحضرات المستورد، وكيفية مراجعة بيانات تركيب المقدمة لدراسات الثبات، وتقييم ملف دراسات الثبات.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر مع الشركات وإطلاعهم على أبرز وأهم المستجدات على الساجة العالمية، كذلك تعميق أواصر التعاون بين ممثلي الشركات ونظرائهم من العاملين في الهيئة، وهو ما ينتج عنه تحقيق أعلى معدلات من الكفاءة والفاعلية، ويسهم في تلبية كافة مطالبهم وسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالشركات، وهو ما ينبج عنه تقليل الجهد والتكلفة المالية، والحصول على خدمات مميزة.