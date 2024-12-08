نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حوار صحفي لموقع دوت الخليج.. د. إيهاب الببلاوي: التشخيص المبكر والدمج المجتمعي أساسيان لتحسين حياة أطفال التوحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعات المصرية لتعزيز البحث العلمي وتطوير خدمات التربية الخاصة، يأتي مؤتمر "اضطراب طيف التوحد بين البحث العلمي والتأهيل التربوي الميداني" الذي نظمته كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ليشكل نقطة تحول مهمة في هذا المجال. هذا المؤتمر الذي يعقد في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تطورًا كبيرًا في تعاطيه مع قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، يتزامن مع الاحتفالات العالمية بيوم ذوي القدرات الخاصة، ويعكس اهتمام الدولة بتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة.

في هذا السياق، كان لنا لقاء مع الدكتور إيهاب الببلاوي، مستشار رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الإعاقة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومدير مركز المعلومات النفسية والتربوية، وأستاذ اضطرابات اللغة والتخاطب بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل. تحدث الببلاوي في هذا الحوار عن أهمية المؤتمر وأثره في تحسين الخدمات المقدمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى تجارب جامعة الزقازيق في هذا المجال. كما استعرض دور التشخيص المبكر في علاج هذه الحالات، وضرورة زيادة الوعي المجتمعي لتحقيق دمج حقيقي للأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.

هذا الحوار يكشف عن رؤية شاملة نحو تحسين واقع الأطفال المصابين بالتوحد، ويدعو إلى تكاتف جميع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لتحقيق تلك الأهداف.



س: في البداية، يمكننا أن نتحدث عن مؤتمر كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ؟

بالطبع، هذا المؤتمر كان نقطة فارقة في مجال التربية الخاصة، حيث نظمت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة مؤتمرها الأول لقسم التربية الخاصة تحت عنوان: "اضطراب طيف التوحد بين البحث العلمي والتأهيل التربوي الميداني". يهدف المؤتمر إلى تعزيز البحث العلمي وتطبيقاته العملية في مجال التوحد، وهو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتعزيز هذا المجال الهام من أجل تقديم أفضل خدمات ممكنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

س: ما الذي يجعل هذا المؤتمر مميزًا في هذا التوقيت؟

المؤتمر يأتي في وقت مهم للغاية، حيث نتذكر أن عام 2018 شهد إصدار قانون دستوري لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وهو ما كان له تأثير كبير على المستوى الأكاديمي والعملي. هذا القانون خلق نوعًا من الزخم الذي دفع العديد من المؤسسات إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم الخدمات بشكل أفضل لهذه الفئة، خصوصًا في مجالات مثل التوحد. يمكننا أن نرى منذ ذلك الحين تغيرًا كبيرًا في النظرة المجتمعية والتوجهات الحكومية تجاه هذه القضية. وهذا المؤتمر يعزز هذه الجهود، حيث تم تقديم العديد من الأبحاث وورش العمل التي أكدت على أهمية التشخيص المبكر والتدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.

س: كيف يتم تطبيق هذه الجهود في جامعة الزقازيق؟

في جامعة الزقازيق، نحن نسعى لتقديم أكبر قدر من الدعم للأطفال ذوي الإعاقة من خلال مجموعة من المعامل والمراكز المتخصصة التي لدينا في الكلية. على سبيل المثال، نقدم ما يقرب من 3000 جلسة سنويًا للأطفال في مجالات متنوعة مثل التخاطب، الإعاقة السمعية والبصرية، وصعوبات التعلم، والتوحد. هذه الجلسات تقدم بشكل مجاني على مدار العام، ودون أي مقابل من أولياء الأمور. وفي بعض الحالات، نعمل على إيجاد طرق لمساعدتهم معنويًا وماديًا. كما أن لدينا فريقًا من المتخصصين يقدمون هذه الخدمات بشكل مهني، بهدف تحسين جودة حياة هؤلاء الأطفال ودمجهم بشكل أفضل في المجتمع.

س: هل يمكن أن تذكر بعض التوصيات التي خرج بها المؤتمر؟



بالطبع، من أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي ضرورة زيادة الوعي الإعلامي حول أهمية التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة. يجب أن يكون لدينا منصة إعلامية قوية لتثقيف المجتمع حول هذا الموضوع، بحيث يتمكن الجميع من التعرف على أهمية التدخل المبكر وأثره على تطور الطفل. أيضًا، تطرق المؤتمر إلى أهمية ربط الأكاديميين بصانعي القرار في الدولة لضمان تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع. وأعتقد أن استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي في التشخيص والعلاج يعد من التوصيات المهمة أيضًا. يمكن لهذه التقنيات أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين الإجراءات العلاجية للأطفال ذوي الإعاقة، خاصة في مجالات مثل العلاج النفسي، الطبيعي، والتربوي.

س: ماذا عن رؤية المجتمع تجاه الأطفال المصابين بالتوحد؟ كيف يمكن تغيير هذه الرؤية؟

للأسف، نظرة المجتمع تجاه الأطفال المصابين بالتوحد لم تكن دائمًا إيجابية. ولكنني أعتقد أن هذا بدأ يتغير تدريجيًا بفضل الجهود التي تبذلها الدولة والمجتمع المدني. تغيير هذه الرؤية لن يحدث إلا من خلال دمج حقيقي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. يجب أن يبدأ هذا من خلال التعليم العام، حيث يمكن للطلاب في المدارس أن يتعلموا عن هذه القضايا ويكون لديهم وعي أكبر بتحديات الأطفال ذوي الإعاقة. كما أن المؤسسات المجتمعية، مثل المدارس والجامعات، يجب أن تلعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي وتغيير المفاهيم. إذا نظرنا إلى الوضع قبل عام 2018 وبعده، سنجد أن هناك تغييرًا ملحوظًا في نظرة المجتمع لذوي الإعاقة، وأنا متفائل بأن هذا التغيير سيستمر في المستقبل.

س: في ختام الحوار، ما الذي ترغب في توجيه رسالة بشأنه إلى المجتمع؟

أود أن أوجه رسالة هامة لجميع أفراد المجتمع، وخاصة أولياء الأمور، أن الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة يجب أن يكون أولوية. التشخيص المبكر والتدخل المبكر هما مفتاح تحسين حياة هؤلاء الأطفال.

كما أن دمجهم في المجتمع يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف، سواء كانوا في المجال الأكاديمي أو المجتمع المدني أو الدولة. لدينا الكثير من الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، ونحن بحاجة إلى تضافر الجهود لتحقيق رؤية شاملة تشمل جميع أطفالنا، بغض النظر عن إعاقاتهم.