ليفربول يقدم أول عرض لتجديد عقد محمد صلاح وثنائى الريدز.. تفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:32 مساءً - أكدت تقارير صحفية أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تلقى أول عرض لتجديد تعاقده مع الريدز بعد توصل الطرفين الى تقارب بشأن الخطوط العريضة لمواصلة الفرعون مشواره مع الريدز.

وقالت شبكة "ذا أثلتيك" إن محمد صلاح تلقى بالفعل أول عرض من نادي ليفربول الا أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت من الطرفين للتوصل الى الاتفاق الكامل بشأن تجديد التعاقد.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول قدمت عروضًا أخرى مماثلة الى الثنائي فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد لتجديد عقديهما مع الريدز والحفاظ على هيكل الفريق الرئيسي.

وشدد التقرير أن ثنائي ليفربول فان دايك وأرنولد تلقيا العرض الرسمي الأول الأسبوع الماضي، بينما جاء عرض محمد صلاح في الساعات القليلة الماضية.

سجل محمد صلاح 226 هدفًا في 370 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي في عام 2017، وقد فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال تلك الفترة.

ويحتل ليفربول، تحت قيادة مدربه الجديد أرن سلوت، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكنه أهدر فرصة توسيع الفارق إلى أكثر من ذلك يوم السبت عندما تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد لأسباب تتعلق بالسلامة وسط تحذيرات من سوء الأحوال الجوية في بريطانيا.

كما يتصدر الفريق جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد خمسة انتصارات من أصل خمسة. وسجل صلاح هدفًا واحدًا وأضاف أربع تمريرات حاسمة في المسابقة.