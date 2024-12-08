الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة طوال الأسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع ستشهد استقرارًا كبيرًا، حيث ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس، مع ظهور أجواء غائمة أغلب أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن تأثير الكتل الهوائية الصحراوية سيؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة العظمى خلال النهار، حيث ستتراوح بين 22 و23 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأضافت، خلال تصريحاتها لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه خلال ساعات الليل البرودة ستكون واضحة بشكل كبير، خاصة مع غياب أشعة الشمس، حيث ستكون الأجواء بين الباردة وشديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة والمناطق ذات الظهير الصحراوي، لافتة إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى 8 درجات مئوية في بعض المناطق، خاصة في شمال الصعيد خلال ساعات الفجر والصباح الباكر.

تكون الشبورة المائية

وأوضحت، أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا هذا الأسبوع هي الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق، خاصة الزراعية والصحراوية، مشيرة إلى أن الشبورة تتشكل غالبًا من الساعة الثالثة فجرًا وتستمر حتى السابعة أو الثامنة صباحًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ونصحت السائقين بتوخي الحذر خلال القيادة.

وتابعت، أنه لا توجد توقعات بسقوط أمطار على أي من محافظات الجمهورية هذا الأسبوع.