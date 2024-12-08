رئيس الوزراء يزور غدا مدينة الجلود ويشهد توزيع عقود المصانع للمستثمرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مدينة الجلود بالروبيكي، ويشهد توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم على هامش زيارته للدوحة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، مُشيراً إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.