نتنياهو تعليقا علي سقوط بشار الأسد من على حدود سوريا : ضربة لمحور إيران ويوم مشهود فى تاريخ الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سقوط نظام بشار الأسد بـ"اليوم المشهود" فى تاريخ الشرق الأوسط، مشيراً فى تصريحات أدلي بها قرب الحدود مع سوريا إلى أن نظام الأسد "كان الحلقة المركزية في محور الشر الإيراني وقد سقط"، على حد وصفه.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأسد سقط نتيجة ضرباتنا لإيران وحزب الله داعميه الأساسيين وسقوط نظامه يخلق فرصا جديدة ومهمة جدا لإسرائيل لكن الأمر ليس خاليا من المخاطر"

واستطرد:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

وتأتى تصريحات نتنياهو بعد أقل من 3 أسابيع من تهديده لبشار الأسد بشكل واضح، في خطاب ألقاه تعليقا علي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث حذر نتنياهو حينها الأسد من دعم محور المقاومة في فلسطين ولبنان وقال: "على الأسد أن يفهم أنه يلعب بالنار "، لتبدأ بعد هذا الخطاب بأيام قليلة تحركات الفصائل المسلحة في سوريا ويتوالي سقوط المدن السورية واحدة تلو الأخري وصولاً إلى سقوط العاصمة دمشق فجر الأحد.