حملات أمنية لضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة بـ 3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (5,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6,620 كيلو جرام لمخدر الشابو - 4,580 كيلو جرام لمخدر الهيروين).. بحوزة (20 متهم "لــ 13 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (33) قضية أسلحة نارية غير مرخصة .. عبارة عن (6 بنادق آلية - 18 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (548) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى"الهيروين ، الشابو").. بحوزة (9 متهمين لــ 4 منهم معلومات جنائية) .

ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى غير مرخص.. عبارة عن ( بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى – 2خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

تنفيذ عدد (813) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير مرخصة.. ضُبط خلالهم (7,850 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13كيلو جرام لمخدر البانجو – 17كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (4) قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (2 بندقية خرطوش- 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (11 متهم"لــ 7 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.