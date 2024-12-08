نشاط مديريات العمل بالمحاظات اليوم 8 ديسمبر 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"

1- مديريه العمل بجنوب سيناء

قامت مديرية العنمل بجنوب سيناء بتنفيذ البروتوكول الموقع بين مديريه العمل بجنوب سيناء وشركة سكنافتا للخدمات البترولية بمدينه ابورديس ، والبدء الدورة التدريبية لعدد 17متدرب بالشركة علي الخدمات البترولية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفي ضوء المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، صرحت بذلك السيدة وفاء نجاح مدير المديرية.

2- مديرية عمل دمياط

شاركت مديرية عمل دمياط في ندوة عن الخدمات التى تقدمها المديرية من فرص عمل و تدريب على المهن المختلفة سواء بمركز التدريب المهني التابع للمديرية أو العربة المتنقلة تحدث فى الندوة ا فتحى خليل و ذلك بقرية أولاد حمام و بحضور ١٠٠ من المواطنين ، وكما تحدثت ا/فاطمة اسماعيل عن الخدمات التى تقدمها المديرية وذلك بقرية اللوز التابعة لمركز كفر سعد وبحضورعدد١٥٠ من المواطنين ، وكما شاركت المديرية اليوم بندوة عن السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل وتحدثت فى تلك الندوة ك/نور درغام وذلك بعزبة العمدة التابعة لمركز فارسكور و بحضور ١٥٠ من المواطنين، صرح بذلك فتحي التلاوي مدير مديرية العمل بدمياط

3- مديرية عمل المنوفية

قام وفد من مديرية العمل بالمنوفية زيارة المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنوفية، في اطار مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان )، وحيث تم مقابلة الدكتور / هاني ابراهيم مدير المركز لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الرؤى والأفكار والاستفادة الخبرات بين الطرفين مما يساعد على تطوير منظومة التدريب المهني بالمنوفية وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما ينفع الخريجين والشباب وراغبي العمل على مستوى المحافظة . وكان الوفد برئاسة عماد سعيد مدير المديرية ، و كريستينا ابراهيم مدير ادارة رعاية القوى العاملة بالمديرية ، و علا الباز مديرادارة التدريب المهني والتشغيل الداخلي بالمديرية ، وأكد مدير المديرية أنه جاري اعداد بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالمنوفية والمركز لتحقيق التعاون المشترك والاستفادة الكاملة في مجال التدريب المهني.

4- مديرية عمل الشرقية

قامت مديرية عمل الشرقية بتنظيم زيارة تعليمية لعدد(40)متدربة بقسم التفصيل والحياكة ، بمركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين ، حيث تم زيارة مجموعة شركات هاندا للملابس الجاهزة (بمدينة بلبيس ) حيث تم إجراء المقابلات الشخصية للمتدربات ، ثم جولة بمصنع هاندا (للملابس الجاهزة) للتعرف على أحدث النظم في صناعة الملابس وشرح مفصل لطبيعة عمل كل قسم ، صرح بذلك أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية، وقد أعربت المتدربات عن سعادتهم لبدء حياة جديدة والإنخراط في سوق العمل كما أثنوا على دور وزارة العمل ومديرياتها في توفير التدريب المجاني وأكتساب خبرة عملية على أرض الواقع ساعدتهم في التأهل لسوق العمل

5- مديرية عمل الدقهلية

قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الدقهلية بعقد مبادرة "سلامتك تهمنا "لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ضمن برامج الوزارة التى تنفذها وتشرف عليها الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وبحضور عدد 23 من العاملين بمستشفى المقاطعة المركزى بناحية السنبلاوين ،وقد قامت القاء الندوه كلا من ك. منال عبد الرازق وك. مروه عبد المؤمن وتم الحديث خلال المبادرة عن المخاطر البيولوجيه وخطه الطوارئ ومخاطر بيئه العمل والحد من الحوادث والمخاطر السلبيه وتوعيه العاملين بالمخاطر وكيفية التعامل في الحالات الطارئه، صرح بذلك أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية

6- مديرية العمل بمطروح

قامت مديرية العمل بمطروح بتنظيم ندوة للتوعية العمالية بشركة بدر الدين للبترول موقع الابيض طريق سيوة ، وذالك حول مجال المفاوضة الجماعية و فض منازعات العمل للعاملين بشركة ابيلا مصر للتغذية والتي تعمل داخل شركة بدرالدين للبترول التي تعد من كبري شركات البترول التي تعمل بالصحراء الغربية والمتخصصة في إنتاج الغاز .. شملت الندوة الحديث عن الحد الادني للاجور والتامين علي العاملين و الاجازات السنوية والرسمية وعقود العمل والمفاوضة الجماعية بمواد قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وذلك بحضور 38 عامل، فضلا عن عقد ندوة لمناقشة بعض مواد قانون العمل رقم 12لسنه 2003وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم ومؤشرات وصور الإتجار بالبشر وكيفية مساعده ضحايا الإتجار بالبشر وحمايتهم بحضور 22عامل بموقع فرع لشركة يونيكو للخدمات البتروليه بالحمام بنجر السكر طريق الجيش، وحضر الندوه مدير الموقع المهندس ابراهيم جمعه والمهندس احمد إسماعيل و، . صرح بذلك مدير مديرية العمل بمطروح خالد دراز .

7- مدير العمل بالوادي الجديد

قامت مديرية العمل بالوادي الجديد ( مكتب عمل غرب الموهوب) ، باجراء اختبارات الدورات التدريبية لعدد ( 2 ) دورة تدريبية علي مهنتي التفصيل والخياطة ١٠ متدربات، والسباكة الصحية ١٠ متدربين، وذلك لتأهيل الشباب من الجنسين للدخول في سوق العمل وتشجيعا لاقامة مشروعات صغيرة لعدد ( 20 ) متدرب ومتدربه وذلك بالوحدة المتنقلة بقرى غرب الموهوب بمركز الداخلة ، صرح بذلك أحمد طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد .

8- مديرية العمل بالقليوبية

عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بمديرية الشباب والرياضة بحضور 53 موظف ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل والإشراف التنفيذي لإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، جاء ذلك بحضور د وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، م/ شيماء درويش بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ووحاضر بالندوة م/ داليا عبد الغني شعلة مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية ببنها . صرحت بذلك إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية .

9- مديريه العمل بجنوب سيناء

قام مكتب عمل ابوزنيمه بتكليف من مدير عام المديريه وفاء نجاح بعمل مفاوضه بعقد تسويه ودية مع مسئولي شركة فرست للتنمية السياحية قطاع خاص دون اللجوء للقضاء وذلك بعد تقدم عامل بشكوى لمكتب العمل بمدينة ابوزنيمه التابع للمديريه واسترداد حق العامل من الشركة وتسويه مستحقاته الماليه ، صرحت بذلك وفاء نجاج مدير مديرية العمل بجنوب سياء

10- مديرية العمل بالاسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة اوراجلو ايجيبت لصناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيليه، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، وتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية للشباب داخلها ، الجولة شملت شرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن ، واستعراض خطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، صرح بذلك حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، كما رافقه فى الجولة ابراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، وحمدي النجار مفتش تفتيش عمل ، دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني.