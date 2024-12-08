غدًا .. ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يطلق االمرحلة الثانية للمبادرة القومية ”أسرتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - "إيمان كريم" : المرحلة الثانية من المبادرة القومية"أسرتي قوتي" يتم تنظيمها في 8 محافظات حتى مايو 2025

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن إطلاق المجلس للمرحلة الثانية للمبادرة القومية "أسرتي قوتي" غدًا الإثنين، من محافظة الفيوم، وتأتي بمشاركة مقدمي الخدمة المختلفة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان صحفي صادر، أنه انطلاقا من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكنهم بالمشاركة الكاملة و الفعالة في المجتمع والعمل على دمجهم وتمكينهم ومساندة ودعم أسرهم، يطلق المجلس المرحلة الثانية من المبادرة في 8 محافظات وهم الفيوم وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية وكفر الشيخ والغربية ومطروح وجنوب سيناء، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال برنامج للإرشاد والتوعية الأسرية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنمية قدرات أطفالهم والعمل على دمجهم، بالإضافة لمساندة الأسر في فهم احتياجات أبنائهم وتغلبهم على التحديات والصعوبات التي تواجههم في دمج أبنائهم، ويأتي ذلك في إطار الترجمة الحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، ودعى فيها المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

أشارت أن المرحلة الأولى للمبادرة انطلقت في فبراير 2023 في 10 محافظات وهم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، واستهدفت 800 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيستكمل المجلس المبادرة في مرحلتها الثانية، من خلال تنظيم عدد من الفاعليات في 8 محافظات، وتستهدف 800 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن أولى فعاليات المرحلة الثانية ستبدأ غداً الاثنين الموافق 9 ديسمبر الجاري من محافظة الفيوم، الإعاقة، كما ستستمر حتى شهر مايو 2025، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة من خلال عقد لقاء مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة وزارة التنمية المحلية، وبحضور مديري المديريات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لعرض الخدمات المتاحة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحسين جودة حياة أبنائهم.