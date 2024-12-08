مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة برامج التمويل المختلفة من السفارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، في إطار دوره الاستراتيجي لتعزيز التعاون الدولي وإتاحة الفرص للطلاب والباحثين، ندوة تعريفية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. جاءت الندوة تحت عنوان "برامج التمويل المختلفة من السفارة الأمريكية"، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية. وتهدف إلى تعريف المشاركين بفرص التمويل والدعم المتاحة من السفارة الأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.

ولاقت الندوة إقبالاً كبيراً بحضور العديد من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بجامعة حلوان.

افتتح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الندوة بكلمة أشاد فيها بدور مكتب العلاقات الدولية في دعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال التعاون الدائم والمثمر مع الهيئات والمؤسسات المانحة. وأكد على أن قطاع الدراسات العليا يساهم بشكل كبير في إعداد الكوادر العلمية والبحثية داخل المؤسسات الجامعية.

وفي هذا السياق، شدد على تزايد الحاجة إلى الدراسات والبحوث العلمية يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن جامعة حلوان تولي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع الحيوي. واختتم كلمته بتوجيه الشكر للسادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس على تعاونهم وحضورهم المتميز لتمثيل كلياتهم الموقرة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية، بأهمية الندوات التعريفية التي ينظمها المكتب لدعم طلاب البحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس. وركز على دور هذه الندوات في توفير الفرص للتقدم بالمنح والفرص الدولية في المجتمع الأكاديمي. كما أكد على اهتمام جامعة حلوان بإتاحة الفرص المتعددة من الهيئات المانحة، وضرورة استثمار هذه الفرص بالشكل الأمثل.

قام بإلقاء الندوة كل من الأستاذة رانيا أحمد السيد (أخصائي شؤون ثقافية)، والأستاذة سمر جمال الدين (منسق برامج التبادل الثقافي)، والأستاذ إريك تشو (سكرتير ثاني بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية). وقدموا شرحاً مفصلاً عن الفرص وبرامج التمويل المختلفة التي تقدمها السفارة لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات.

استعرض المتحدثون بالتفصيل الشروط الخاصة بكل برنامج، وكيفية التغلب على صعوبات التقدم إليها، مع توضيح مميزات كل منها. كما خصصت الندوة مساحة للإجابة عن كافة استفسارات السادة الحضور.

وفي ختام الندوة، أشاد المتحدثون باستقبال وترحيب جامعة حلوان، وأعربوا عن سعادتهم بأوجه التعاون المشترك بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية والجامعة، مثمنين الحضور المتميز لممثلي الكليات ومشاركتهم الفعالة داخل الندوة.