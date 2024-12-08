وزارة الخارجية الروسية: بشار الأسد غادر البلاد وأمر بتسليم السلطة سلميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن بشار الأسد غادر البلاد وأمر بتسليم السلطة سلميا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، سقوط نظام بشار الأسد.

وبث التلفزيون الرسمي شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وفي وقت سابق من اليوم، بث التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".