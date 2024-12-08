وزيرة التضامن تفتتح معرض الدعم العيني للسيدات البدويات بقرية الروضة في شمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمرافقة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،، واللواء دكتورخالد مجاور محافظ شمال سيناء معرض الدعم العيني للسيدات، التمكين الاقتصادي للمرأة البدوية بقرية الروضه النابعة لمركز بئر العبد .

يشمل المعرض خامات عبارة عن خيوط وأدوات تصنيع الكليم البدوي السيناوي ، يتم استخدام في مشروع خاص بالسيدات والفتيات هلال ورش عمل بجمعية الجورة لتنمية المجتمع بمدينة الشبخ زويد.

ويستهدف المشروع نحو 20 سيدة من قرى شرق بئر العبد، وخاصة قرية الروضة ، لتصنيع أنواع متعددة من الكليم البدوي السيناوي المعزول بواسطة سيدات وفتيات سبناويات من القرى السيناوية بمركز بئر العبد.

ووصل إلى محافظة شمال سيناء اليوم الأحد ، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في زيارة ميدانية تهدف إلى متابعة وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

واستقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء بمرافقة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ الوزيرتان وعلى غيط وكيل وزارة التضامن بشمال سيناء وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية من أهالي قرية الروضة وعدد من نواب شمال سيناء ومحمد علي نائب رئيس مجلس مدينة بئر العبد

استهلت الوزيرتان زيارتهما من داخل قرية الروضة تحدى قرى مركز ومدينة بئر العبد بافتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي حضانة “قباء” التي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.، كما تفقدتا الوزيرتان القافلة الطبية واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مطالب عدد المرضى ووعدت بالاستجابة لها.

وأطلقت وزيرة التضامن حملة “كسوة الشتاء” التي تستهدف توزيع المساعدات على المستحقين في القرية ضمن جهود الوزارة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتتواصل الزيارة اليوم بجولات تشمل مدينتي العريش والشيخ زويد، حيث سيتم افتتاح عدد من المشروعات المهمة، منها تفقد قوافل السعادة في المدينة الشبابية بالعريش، والتي تهدف إلى تقديم أنشطة اجتماعية وترفيهية للشباب والأطفال.

كما سيتم افتتاح محطة تحلية مياه الشرب في قرية أبو العراج بمدينة الشيخ زويد، ضمن جهود تحسين خدمات المياه بالمنطقة، ومتابعة القافلة الطبية وحملة الإطعام الموجهة لدعم الأسر في القرى الأكثر احتياجًا.