رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية في زيارة ميدانية لمطار الغردقة الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - مواصلة للجوالات الميدانية التي تأتي في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني من أجل الإرتقاء بمنظومة العمل ومتابعة معدلات التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بالمطارات المصرية، قام المهندس/ أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بزيارة ميدانية لمطار الغردقة الدولي رافقه خلالها الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات وذلك للوقوف على معدلات التشغيل ومتابعه سير العمل والخدمات المقدمة للركاب.

حيث كان في إستقبالهم الطيار/ مراد السيد مدير مطار الغردقة الدولي وجميع مسؤولي الإدارات المعنية بالمطار.

و في بدايه الجولة تفقد المهندس/ أيمن عرب صالات السفر والوصول بمباني الركاب رقم (١، ٢) لمتابعة إجراءات سير الركاب خلال مرحلتي السفر و الوصول، كما تم رصد كافة المعوقات التي تواجه الركاب، والاستماع للمقترحات التي تعزز من انسيابية حركة الركاب بالمطار وتوفر جودة عالية من الخدمات المقدمة، كما قام بتفقد منطقة سيور الحقائب بمبنى الركاب رقم (١)، و منطقة الأسواق الحرة وكاونترات الجوازات و كذلك غرقة التحكم في منظومة كاميرات المراقبة الجديدة CCTV لمتابعة ورصد جميع مواقع العمل بالمطار.

و خلال الجولة أكد المهندس أيمن عرب رئيس الشركه القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أهمية التنسيق والتعاون مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل مستوى من الخدمة و تحقيق أعلى معدلات الأمان و الراحة للمسافرين بما يدعم تكوين صورة حضارية لمطاراتنا أمام زائري مصر من جميع أنحاء العالم؛ لافتا أن مطار الغردقة الدولي يعد من أهم المطارات المصرية الجاذبة للحركة السياحية كونه بوابة هامة داعمة لمصر على خريطة السياحة العالمية.

و من ناحيته أكد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات على أهمية الإلتزام بخطة وزارة الطيران المدني لزيادة الحركة الجوية بكافة المطارات والتأكد من انتظام معدلات التشغيل و جودة الخدمات المقدمة للركاب بما يعزز من كفاءة وفعالية الأداء بمنظومة المطارات المصرية، خاصة في ضوء ما يشهده المطار من انتعاشه ملحوظة خلال الموسم الشتوي الحالي؛ حيث يفضل الكثير من السائحين اختيار المدن الساحلية المصرية كوجهة سياحية مفضلة لقضاء إجازاتهم.