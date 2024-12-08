الرئيس السيسى يصل أوسلو فى ثانى محطات جولته الأوروبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، إلى مدينة أوسلو، عاصمة مملكة النرويج، في ثاني محطات الجولة الأوروبية التي بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة الدنمارك، وتشمل أيضا جمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما سيجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد أيضا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.