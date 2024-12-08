مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ينظم دورة التخطيط الإستراتيجي لقادة وضباط الدول الأفريقية

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الأفارقة لمواجهة الإرهاب الذى يهدد أمن وإستقرار شعوب القارة، قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بعقد العديد من الدورات التدريبية لتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الأفريقية من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، حيث نظم المركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورة التخطيط الإستراتيجى لمكافحـــة الإرهاب لعدد من قادة وضباط جيوش الدول الأفريقية على مدار عدة أيام.

والقى اللواء أ ح محمـد عبد الباسط مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم لجيوش الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب فى إفريقيا بوجه عام وفى دول الساحل والصحراء خاصة فى ظل ما تموج به المنطقة من مخاطر وتحديات.

وتضمن برنامج الدورة التدريب على أسلوب التخطيط الإستراتيجى لمواجهة الإرهاب فى إفريقيا وذلك بمشاركة عدد من ضباط دول مدغشقر وغينيا ومالي وموريتانيا والصومال وبنين وجزر القمر وكينيا وبوركينا فاسو وتنزانيا وغانا وموزمبيق والكونغو وتشاد وزامبيا وليبيريا ومالاوي.

حضر الفعاليات ممثلوا وزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية المشاركة فى الدورة.