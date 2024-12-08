وظائف شاغرة في وزارة النقل: فرص عمل في ميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

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أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة النقل المصرية عن وظائف شاغرة في عدة هيئات تابعة لها، منها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

هذه الوظائف مخصصة فقط للعاملين من ذوي الخبرة في مجالات مختلفة.

وظائف ميناء الإسكندرية

في إعلانها رقم 1 لسنة 2024، أعلنت الإدارة المركزية للشئون الإدارية والموارد البشرية بميناء الإسكندرية عن حاجتها لتعيين مدير إدارة الإرشاد والقطر والرباط.

آخر موعد للتقديم: 30 ديسمبر 2024

التقديم يتم باسم اللواء بحري رئيس مجلس الإدارة بهيئة ميناء الإسكندرية عبر الموقع الرسمي للهيئة.

متطلبات الوظيفة:

المشاركة في إعداد الخطة السنوية للإدارة وفقًا لاستراتيجية الهيئة.

وضع البرامج التشغيلية ومتابعة الأداء.

تقييم أعمال الإدارة وكفاءة العاملين.

الإشراف على إرشاد السفن وتنظيم عمليات القطر والرباط.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وإحدى اللغات الأجنبية.

خبرة لا تقل عن سنة في وظيفة من المستوى الأول أو 16 سنة في نفس المجال.

الأوراق المطلوبة:

صورة المؤهل الدراسي.

الموقف من التجنيد.

شهادة الخبرة.

تقارير كفاية آخر عامين.

بطاقة الرقم القومي وصور شخصية.

وظائف الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

تواصل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تلقي طلبات الوظائف القيادية حتى 26 ديسمبر 2024.

الوظائف المتاحة:

مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات

مدير إدارة الأزمات والكوارث

مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي

مدير عام الإيرادات

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمد.

بيان بالإنجازات والمقترحات التطويرية.

إجادة لغة أجنبية وحاسب آلي.

صورة من الرقم القومي، شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة سلبية تعاطي المخدرات.

طريقة التقديم:

ترسل الطلبات إلى مقر الهيئة في باب جمرك "1"، ورأس التين، بالإسكندرية.