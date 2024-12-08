حياة كريمة: ندرب أصحاب الحرف لإدارة مشروعاتهم ونتابعهم بـ«سر الصنعة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - قالت الدكتورة بثينة مصطفى المتحدث باسم مؤسسة حياة كريمة، نعمل على تمكين الفئات المختلفة من المجتمع، حتى جائت مبادرة "سر الصنعة" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت بثينة مصطفى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هناك قاعدة كبيرة من المواطنين لديها صنعة ولا تجد من يدعمها، كالحرف اليدوية أو الصناعية أو غيرها من الحرف، ونتدخل فيمن لديهم ورشة متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود مصدر يساعدهم فى تشغيلها عن طريق منحهم الأدوات الخاصة بكل ورشة.

واوضحت بثينة مصطفى، انه عندما أطلقنا مبادرة "سر الصنعة" والتى تشمل جميع المحافظات ونحن نتلقى طلبات كثيرة، حيث قدم عدد كبير من السيدات فى المرحلة الأولى على مشاغل الخياطة، وتم تدريبهم على كيفية الخياطة وكل التفاصيل النظرية الخاصة بهذه الحرفة، وكيفية إدارة مشاريعهم.

ولفتت بثينة مصطفى إلى أن المبادرة تقوم بإعطاء سر الصنعة لصاحب الحرفة كما تقوم بالتدريب النظرى الشامل لكيفية استدامة هذه المشروعات، والمتابعة الدورية لمن تم تقديم مساعدة له، لتحقيق العدالة الاجتماعية.