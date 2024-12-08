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الطقس في مصر.. توقعات الأسبوع من الأحد 8 ديسمبر وحتى الجمعة 13 ديسمبر 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس في مصر.. توقعات الأسبوع من الأحد 8 ديسمبر وحتى الجمعة 13 ديسمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس بداية من اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 وحتى الجمعة المقبل الموافق 13 ديسمبر 2024. 

وتشير التوقعات إلى أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد، مع طقس معتدل نهارًا.

حالة الطقس اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

التفاصيل المناخية:

نهارًا:

  • معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.
  • مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا:

  • أجواء باردة على معظم المناطق.

ظواهر جوية:

  • الشبورة المائية: كثيفة أحيانًا صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية.
  • نشاط الرياح: على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م)
القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 --
السواحل الشمالية 22 --
شمال الصعيد 23 --
جنوب الصعيد 27 --

حالة الطقس حتى الجمعة 13 ديسمبر 2024

السمات الجوية:

استمرار البرودة:

  • بارد ليلًا وصباحًا على معظم الأنحاء.
  • معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

الشبورة الكثيفة:

  • من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة من يوم الثلاثاء حتى الخميس، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح:

  • على مناطق متفرقة، مع أجواء مستقرة بشكل عام.

توصيات هيئة الأرصاد الجوية

  • توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة الكثيفة.
  • ارتداء الملابس الدافئة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية لتجنب أي تغيرات مفاجئة في الطقس.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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