نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس في مصر.. توقعات الأسبوع من الأحد 8 ديسمبر وحتى الجمعة 13 ديسمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس بداية من اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 وحتى الجمعة المقبل الموافق 13 ديسمبر 2024.

وتشير التوقعات إلى أجواء باردة خلال الليل والصباح الباكر على معظم أنحاء البلاد، مع طقس معتدل نهارًا.

حالة الطقس اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

التفاصيل المناخية:

نهارًا:

معتدل على القاهرة الكبرى ، الوجه البحري ، السواحل الشمالية ، و شمال الصعيد .

، ، ، و . مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ليلًا:

أجواء باردة على معظم المناطق.

ظواهر جوية:

الشبورة المائية : كثيفة أحيانًا صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية.

: كثيفة أحيانًا صباحًا على الطرق الزراعية، السريعة، والقريبة من المسطحات المائية. نشاط الرياح: على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 -- السواحل الشمالية 22 -- شمال الصعيد 23 -- جنوب الصعيد 27 --

حالة الطقس حتى الجمعة 13 ديسمبر 2024

السمات الجوية:

استمرار البرودة:

بارد ليلًا وصباحًا على معظم الأنحاء.

معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

الشبورة الكثيفة:

من المتوقع تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة من يوم الثلاثاء حتى الخميس، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح:

على مناطق متفرقة، مع أجواء مستقرة بشكل عام.

توصيات هيئة الأرصاد الجوية