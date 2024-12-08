رئيس الحكومة السورية غازى الجلالى توجه إلى مكتبه فى رئاسة مجلس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن رئيس الحكومة السورية غازي الجلالي توجه إلى مكتبه في رئاسة مجلس الوزراء.

قالت شبكة سكاى نيوز نقلا عن رويترز، إن مصدرا عسكريا سوريا مطلعا أعلن صباح الأحد، أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بـ سقوط نظام الحكم.

قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

وأهاب "غازي" بجميع المواطنين السوريين بعدم المساس بالأملاك العامة للدولة؛ لأنها تعتبر أملاكًا للشعب السوري العظيم.

ونفى رئيس الحكومة السورية مغادرته للبلاد، ولن يكون ذلك إلّا بصورة سلمية من أجل ضمان عمل المؤسسات ومرافق الدولة العامة ونشر الأمان بين المواطنين.