على هامش منتدى الدوحة 2024.. رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:38 صباحاً - على هامش مُشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة ٢٠٢٤، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، بحضور السفير/ عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، مُشيراً إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لاستثمار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مختلف الرؤى والمقترحات التي تمت مناقشتها، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتطلع مصر للتعاون مع الأشقاء في قطر بشأنها.

من جانبه، أكد معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء دولة قطر، عمق العلاقات بين البلدين وحرص الجانبين على توثيق هذه العلاقات.

وأعرب معالي الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الوقت نفسه عن تطلعه لتعميق التعاون الثنائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.