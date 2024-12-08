بيان العمليات العسكرية: نحثّ الجميع على عدم المساس بممتلكات الدولة السورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن التلفزيون الرسمي السوري، صباح اليوم الأحد، بيانًا للعمليات العسكرية، حثّ فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

وأشار إلى أنّ مصلحة سوريا تهم السوريين كافة، والوضع الذي تمر به البلاد يتطلب العيش في سلام وأمان وعهد يسوده التسامح بين جميع المواطنين.

قالت شبكة سكاى نيوز نقلا عن رويترز، إن مصدرا عسكريا سوريا مطلعا أعلن صباح الأحد، أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بـ سقوط نظام الحكم.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء الفرنسية ان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.