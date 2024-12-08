مراسل القاهرة الإخبارية بدمشق : السوريون يأملون في انتقال سلس وطبيعي للسلطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دمشق، إن الفصائل المسلحة دخلوا العاصمة دمشق وبعض أحيائها، وبيان رئيس الحكومة السورية غازي الجلالي أشار خلاله إلى أنه يمد يده لكل من يريد الخير للسوريين، مطالبا الشعب بالحفاظ على بنية ومؤسسات الدولة وعدم التعرض لها، لأنها بنيت بعرق السوريين، سواء المؤسسات الصحية أو التربوية وغيرها.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن بيان رئيس الحكومة السورية هو لطمأنة السوريين الذين يأملون في انتقال سلسل وطبيعي للسلطة بعد رحيل الرئيس بشار الأسد، فالكثير كان لديهم تخوف من حدوث حالات انتقام ونهب للمؤسسات، والجميع كان في ذهنهم خلال الساعات الماضية مشهد العاصمة العراقية بغداد، لكن ما حدث في محافظات حلب والمحافظات الأخرى، عندما دخلت الفصائل حافظت على تلك المؤسسات سواء العامة أو الخاصة.

وأشار إلى أن الشارع السوري قبل بيان رئيس الحكومة كان في واد وأصبح الآن في واد، وما يسمعه خلال حركة الشارع، أن البيان يؤسس لمرحلة جديدة لا تجر البلد لمنعطف خطير.

