وزير العمل يُعلن استخراج شهادات ”مزاولة الحرفة” و”مستوى المهارة ” بالمجان لـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - -انضمام عمال إلى "منظومة العمالة غير المنتظمة"..و"التأمين الصحي" هدف من أهداف "استخراج الشهادات"..

أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد ،عن الانتهاء من استخراج شهادات مزاولة الحرفة ،وقياس مستوى المهارة، لعدد 7516 من العاملين المُشاركين في مشروع الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح ،وذلك بعد إجراء اختبارات لهم ،تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني،والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة،وفنيين من مركز تدريب الكيلو 7 التابع لمديرية عمل محافظة مرسى مطروح ،وبالتعاون مع لجنتين من وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية،وبحضور خبراء روس..وقال جبران أن "الوزارة" تَحمّلت التكاليف المالية لهذه "الشهادات" من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة ،وأيضًا من "شركة المقاولات" التي يعملون فيها ...

وأوضح الوزير أن الهدف من استخراج "الشهادات" ،هو التمهيد لشمول العمال غير المُؤَمّن عليهم، بمظلة التأمين الصحي،وتسهيل عملية تعينهم ،حيث أن هذه " الشهادات" أصبحت ضمن المصوغات المطلوبة للتعيين،أو العمل في أي موقعِ أخر ..وأشار الوزير إلى أن بعض من هؤلاء العمال، تم ضمهم إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة ،لتقديم الدعم لهم ،في إطار خطة التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،لحمايتهم ،والتأمين الصحي عليهم ،في كافة مواقع العمل على مستوى الجمهورية،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..