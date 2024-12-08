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حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 9-12-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9-12-2024

مهنياً: ابتعد عن الامور الغير واقعية ولا ترد على التحدي باستفزاز آخر اضبط اعصابك لمصلحتك كي لا تتأزم الامور او حاول ان تتنازل قليلا حتى تتوضح المسائل المعقدة

عاطفياً: كيف تعرف تضفي الإثارة على حياتك العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة..

صحياً: أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط، تمهمل وابتعد عن الاجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى برج الجدي الصديق ما يجعلك تتحمس لفكرة تراودك، لحلم لا تجرؤ على البوح به، تتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، فتشعر بالارتياح.

عاطفياً: تتمتّع بشخصية جذّابة بل ساحرة وأخّاذة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب.

صحياً: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 9-12-2024

مهنياً: ايجابيات كثيرة في حياتك المهنية، وتنفتح أمامك ابواب تبشر بمساعدات تأتي في الوقت المناسب، وتسير الامور بشكل مريح.

عاطفياً: تقوى الحظوظ وربما تتلقى حلولاً مفاجئة تريحك، فتكون في مزاج جيد وتبدوالأجواء العاطفية اكثر انتعاشاً.

صحياً: وظف وقتك بطريقة تتلاءم مع متطلباتك إذا كنت لا تريد إرهاق نفسك بسرعة، واتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تعيش يوماً مخيباً للآمال، تكثر الالتباسات وربما تتأخر عن موعد مهم، لا توقع عقداً ولا تحسم أمراً.

عاطفياً: الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، وإن كانت بعض الأسرار مفيدة لتجاوز مطبات مفاجئة.

صحياً: شارك أفراد العائلة نشاطاتهم المتنوعة، ورافقهم في تنقلاتهم ونزهاتهم.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 9-12-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض الفرص المهنية الآتية اليك عبر بعض العلاقات والصداقات.

عاطفياً: تبدأ اليوم مع أوضاع عاطفية ممتازة، وتنطلق في فضاء واسع من الانشراح والمشاعر الجياشة.

صحياً: من الضروري حماية الوضع الصحي من كل تقلب وعارض وتهديد قد لا يرحم ويكشف نقاط الضعف والإهمال.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 9-12-2024

مهنياً:يخدمك الحظ وينعش حماستك، تحرك وابدأ بتنفيذ المشاريع التي لم تبصر النور بعد، وتميل الى التجديد حتى في مظهرك الخارجي.

عاطفياً: تضطر إلى الاهتمام بشؤون عائلية تشغلك عن الشريك بعض الوقت، أو تصطدم بأحد الأولاد أو أحد أفراد العائلة، ما يولد جواً قاتماً.

صحياً: خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 9-12-2024

مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، في هذا اليوم المعاكس تحت تاثير القمر من الجدي المواجه لبرجك وهذا الأمر تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك.

عاطفياً: لا تستثمر في علاقة لست متأكّداً من تطوّرها، واحم نفسك من الأوهام وكن واقعياً وانفتح على آفاق أكثر وعداً.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة فحاول الحفاظ على صحتك والاستمرار في ممارسة تمارينك اليومية المعتادة ومتابعة البرنامج الغذائي.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تناقش أموراً مالية تتعلق باستثمارات او رسوم او ضرائب او ارث، وتأتيك مساعدة من شريك او صديق، فيغمرك بجاذبية وقدرات معنوية قوية.

عاطفياً: تتسارع الأحداث وتتلاحق وتتحقق امنيتك او تتلقى نتيجة انت بانتظارها، وتفرح بالقرب من الشريك وتزداد الحظوظ ومنسوب الحب.

صحياً: تجنب الانفعالات قدر المستطاع حتى لو كانت الأمور لا تسير كما تشتهي، فوضعك الصحي هش بعض الشيء ويمكن أن تعرضه للخطر.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تخطّط لسفر وتبدو في أحلى حالاتك، وتتواصل مع الزملاء بشكل رائع، وتسدي نصائح وتبادر إلى مغامرة واعدة تخيّم على أجوائك.

عاطفياً: تكون الأنظار مشدودة اليك اينما حللت، تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة عاطفية.

صحياً: تحاول القيام بجهد كبير بغية التخلص من السمنة المفرطة متبعاً إرشادات الطبيب بحرفيتها.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-12-2024

مهنياً: يوم حافل بالحركة والنشاط غير الاعتيادي، استعد لنجاحات غير متوقعة تفتح أمامك أبواب التقدم والترقي والمكافآت.

عاطفياً: مهما تنوّعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ الصراحة والشفافية تبقيان الأساس المتين لهذه العلاقة الناجحة.

صحياً: أظهر قدرتك على التحمّل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سعيدة.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 9-12-2024

مهنياً: إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة، فإنني أدعوك إلى الحرص الشديد وإلى تجنّب المتاعب.

عاطفياً: لا تُشح بمشاعرك عن الحبيب، إنما صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك ليكون على بيّنة مما أنت عليه.

صحياً: إذا كنت تعيش تشويشاً واضطراباً مهنياً فلا تدعه يؤثر في صحتك، يكفيك ما أنت فيه.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تتحسن الظروف وتتفاعل معك الاحداث بطريقة ايجابية وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك وتقوم برحلة او تشارك بمؤتمر فترة مناسبة جدا لتكرار المحاولات ولمتابعة الجهود.

عاطفياً: توضح أمراً مهماً للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة، وتنفذ الوعود التي قطعتها له وتغير نظرتك إليه.

صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة أجبرت على التخلي عن القيام بأي نشاط، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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