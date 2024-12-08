حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 9-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 9-12-2024

مهنياً: ابتعد عن الامور الغير واقعية ولا ترد على التحدي باستفزاز آخر اضبط اعصابك لمصلحتك كي لا تتأزم الامور او حاول ان تتنازل قليلا حتى تتوضح المسائل المعقدة

عاطفياً: كيف تعرف تضفي الإثارة على حياتك العاطفية بفضل مخيلتك الواسعة..

صحياً: أنت معرض اليوم لكثير من الضغوط، تمهمل وابتعد عن الاجواء السلبية التي قد تهدد سلامتك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى برج الجدي الصديق ما يجعلك تتحمس لفكرة تراودك، لحلم لا تجرؤ على البوح به، تتوضح أمور ويأتيك الجواب بعد طول انتظار، فتشعر بالارتياح.

عاطفياً: تتمتّع بشخصية جذّابة بل ساحرة وأخّاذة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرّب المسافة مع الحبيب.

صحياً: ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 9-12-2024

مهنياً: ايجابيات كثيرة في حياتك المهنية، وتنفتح أمامك ابواب تبشر بمساعدات تأتي في الوقت المناسب، وتسير الامور بشكل مريح.

عاطفياً: تقوى الحظوظ وربما تتلقى حلولاً مفاجئة تريحك، فتكون في مزاج جيد وتبدوالأجواء العاطفية اكثر انتعاشاً.

صحياً: وظف وقتك بطريقة تتلاءم مع متطلباتك إذا كنت لا تريد إرهاق نفسك بسرعة، واتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة السيئة.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تعيش يوماً مخيباً للآمال، تكثر الالتباسات وربما تتأخر عن موعد مهم، لا توقع عقداً ولا تحسم أمراً.

عاطفياً: الصراحة مطلوبة أكثر مع الشريك، وإن كانت بعض الأسرار مفيدة لتجاوز مطبات مفاجئة.

صحياً: شارك أفراد العائلة نشاطاتهم المتنوعة، ورافقهم في تنقلاتهم ونزهاتهم.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 9-12-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض الفرص المهنية الآتية اليك عبر بعض العلاقات والصداقات.

عاطفياً: تبدأ اليوم مع أوضاع عاطفية ممتازة، وتنطلق في فضاء واسع من الانشراح والمشاعر الجياشة.

صحياً: من الضروري حماية الوضع الصحي من كل تقلب وعارض وتهديد قد لا يرحم ويكشف نقاط الضعف والإهمال.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 9-12-2024

مهنياً:يخدمك الحظ وينعش حماستك، تحرك وابدأ بتنفيذ المشاريع التي لم تبصر النور بعد، وتميل الى التجديد حتى في مظهرك الخارجي.

عاطفياً: تضطر إلى الاهتمام بشؤون عائلية تشغلك عن الشريك بعض الوقت، أو تصطدم بأحد الأولاد أو أحد أفراد العائلة، ما يولد جواً قاتماً.

صحياً: خفف من حمل أشياء ثقيلة تعتقد أنك قادر على رفعها فقد تصاب بآلام حادة في الظهر.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 9-12-2024

مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، في هذا اليوم المعاكس تحت تاثير القمر من الجدي المواجه لبرجك وهذا الأمر تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك.

عاطفياً: لا تستثمر في علاقة لست متأكّداً من تطوّرها، واحم نفسك من الأوهام وكن واقعياً وانفتح على آفاق أكثر وعداً.

صحياً: تتمتع بصحة جيدة فحاول الحفاظ على صحتك والاستمرار في ممارسة تمارينك اليومية المعتادة ومتابعة البرنامج الغذائي.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تناقش أموراً مالية تتعلق باستثمارات او رسوم او ضرائب او ارث، وتأتيك مساعدة من شريك او صديق، فيغمرك بجاذبية وقدرات معنوية قوية.

عاطفياً: تتسارع الأحداث وتتلاحق وتتحقق امنيتك او تتلقى نتيجة انت بانتظارها، وتفرح بالقرب من الشريك وتزداد الحظوظ ومنسوب الحب.

صحياً: تجنب الانفعالات قدر المستطاع حتى لو كانت الأمور لا تسير كما تشتهي، فوضعك الصحي هش بعض الشيء ويمكن أن تعرضه للخطر.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تخطّط لسفر وتبدو في أحلى حالاتك، وتتواصل مع الزملاء بشكل رائع، وتسدي نصائح وتبادر إلى مغامرة واعدة تخيّم على أجوائك.

عاطفياً: تكون الأنظار مشدودة اليك اينما حللت، تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار أو حسم مسألة عاطفية.

صحياً: تحاول القيام بجهد كبير بغية التخلص من السمنة المفرطة متبعاً إرشادات الطبيب بحرفيتها.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 9-12-2024

مهنياً: يوم حافل بالحركة والنشاط غير الاعتيادي، استعد لنجاحات غير متوقعة تفتح أمامك أبواب التقدم والترقي والمكافآت.

عاطفياً: مهما تنوّعت الآراء بينك وبين الشريك، فإنّ الصراحة والشفافية تبقيان الأساس المتين لهذه العلاقة الناجحة.

صحياً: أظهر قدرتك على التحمّل في ما يتعلق بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سعيدة.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 9-12-2024

مهنياً: إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة، فإنني أدعوك إلى الحرص الشديد وإلى تجنّب المتاعب.

عاطفياً: لا تُشح بمشاعرك عن الحبيب، إنما صارحه بكل ما يدور في عقلك وقلبك ليكون على بيّنة مما أنت عليه.

صحياً: إذا كنت تعيش تشويشاً واضطراباً مهنياً فلا تدعه يؤثر في صحتك، يكفيك ما أنت فيه.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 9-12-2024

مهنياً: تتحسن الظروف وتتفاعل معك الاحداث بطريقة ايجابية وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك وتقوم برحلة او تشارك بمؤتمر فترة مناسبة جدا لتكرار المحاولات ولمتابعة الجهود.

عاطفياً: توضح أمراً مهماً للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة، وتنفذ الوعود التي قطعتها له وتغير نظرتك إليه.

صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة أجبرت على التخلي عن القيام بأي نشاط، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.