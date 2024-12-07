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ننشر تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

اجتمع مجلس النقابة العامة، اليوم السبت، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور غالبية أعضاء المجلس.

وقرر المجلس الآتي:

1ـ إحالة الأحكام القضائية الصادرة بشأن العودة من الزوال إلى هيئة المكتب لمناقشتها.

2 ـ وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وأرجأ الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط.

3 ـ فوض المجلس هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالدمج بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.

4 ـ تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.

5 ـ بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع  تعديل رسوم الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه.

6 ـ جارى الانتهاء من الاتفاق النهائي بشأن بروتوكول التعاون الخاص بمشروع الرعاية الصحية، ولا سيما بعد الاتفاق بين المحامين والمهندسين والصحفيين.

7 ـ تقدمنا بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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