وزارة الدفاع السورية: منصات إعلامية تابعة للإرهابيين تنشر أخبارا مضللة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 08:27 مساءً - قالت وزارة الدفاع السورية، إن منصات إعلامية تابعة للإرهابيين تنشر أخبارا مضللة بينما تواصل تنفيذ عمليات نوعية، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضافت وزارة الدفاع السورية: "نقوم بتعزيز خطوط انتشار قواتنا بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوف أي حوادث"، مشيرة إلى أن الجيش السوري يواصل تنفيذ عملياته بحمص وحلب وحماة ويكبد الإرهابيين خسائر.

وتابعت وزارة الدفاع السورية: "نسيطر على الفوضى التي ييحاول الإرهابيون فرضها".