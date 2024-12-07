نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال مؤتمر الجمعية الفلسفية.. مفتي الجمهورية يكرِّم وكيلَ الأزهر والدكتور مصطفى النشار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مؤتمرُ "الفلسفة الإسلامية حاضرها ومستقبلها في العالم"، الذي تعقده الجمعية المصرية وتستضيفه دارُ الإفتاء المصرية، اليومَ السبت، تكريمَ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، من قِبل الأستاذ الدكتور عبد الراضي رضوان، مُقرِّر المؤتمر، كما قام فضيلةُ الدكتور نظير عيَّاد -مُفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بتكريم الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وفي لفتة تقدير واعتزاز، تقدَّم الدكتور مصطفى النشار، رئيس الجمعية الفلسفية المصرية، بالشُّكر لفضيلة الإمام الأكبر، طالبًا منه رئاسة الجمعية الشرفية مدى الحياة.

يُذكر أنَّ دار الإفتاء المصرية تستضيف اليوم مؤتمر "الفلسفة الإسلامية: حاضرها ومستقبلها في العالم"، الذي يُعقد في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2024 بالتعاون بين دار الإفتاء المصرية والجمعية الفلسفية المصرية.