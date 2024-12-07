نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد توضح حقيقة تأثير الغطاء السحابي على حالة الطقس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس الأيام المقبلة والظواهر الجويه التي تضرب البلاد وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أحوال الطقس وهلسوف يؤثر الغطاء السحابي الكثيف على درجات الحرارة في الأيام المقبلة وحالة الطقس.

هل الغطاء السحابي يؤثر على درجات الحرارة

حيث رصدت هيئة الأرصاد الجوية صور للقمر الصناعي الأخير وتشير صور القمر الصناعي إلى ظهور غطاء سحابي مكون من السحب العالية يغطي أجزاء من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وبعض مناطق الصحراء الغربية وأكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن هذا الغطاء السحابي يساهم في حجب جزء من أشعة الشمس دون وجود احتمالات لسقوط الأمطار.

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

و تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد كما يلي :

• القاهرة العظمى تكون 23 درجة والصغرى 14

•الإسكندرية فيها العظمى 23 درجة والصغرى 11

•مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12

• سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10

• قنا العظمى 27 درجة والصغرى 10

• أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تطمئن الناس بسبب السحب الكثيفة التي تغطي السماء

حيث أكدت الهيئة أن الطقس مستقر في معظم المناطق مع عدم وجود تغييرات كبيرة متوقعة في الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة و أوضحت أن السحب العالية التي تغطي السماء حاليًا لا تؤثر على الأنشطة اليومية لكنها تساعد في تقليل الشعور بحرارة الشمس خلال النهار وتنصح هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس مناسبة للأجواء خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الليل مثل الأيام الماضية بحيث عدم تخفيف الملابس لأن الطقس سوف يشتد في الليل كما حثت السائقين على توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب احتمالية تكون شبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية هذا وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية متابعتها المستمرة للتغيرات الجوية داعية المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية للحالة الجوية عبر منصاتها الرسمية.