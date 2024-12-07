الرئيس السيسى: تفاهم مشترك مع الدنمارك لتعزيز العلاقات فى كل المجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: أود فى البداية أن أعرب عن سعادتى البالغة بالتواجد في هذه المدينة التاريخية الجميلة كوبنهاجن التي تمثل أولي محطاتي في جولة لدول شمال أوروبا في زيارة الأولي من نوعها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 1922.. وأشيد باستقبال حافل وضيافة كريمة منذ وصولي إلي الدنمارك والتي تعكس أصالة الدولة المتحضرة، وتؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر على أساس مشترك من الاحترام لتحقيق المنفعة المتبادلة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "شهد لقائي مع رئيسة الوزراء والمباحثات المشتركة تفاهما مشتركا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية على النحو الذي يتبلور في التوقيع علي الإعلان المشترك لمستوي الشراكة الاستراتيجية".