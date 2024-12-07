‏‎الرئيس السيسي: تنفيذ الإعلان المشترك مع الدنمارك يدعم التعاون بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اتفقت مع رئيسة وزراء الدنمارك على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك الذى سيسهم في دفع كافة أطر التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وعلى رأسها: النقل البحرى، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمى، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومكافحة الفقر والتصحر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنماركية: "اغتنم هذه الفرصة لكى أعرب عن تقديرى لتفهم ودعم الدنمارك لمصر، للحفاظ على أمنها المائى بما يمثله من أولوية وجودية فى ضوء الندرة المائية الشديدة، التى تعانى منها مصر".