ضبط 10 قضايا إتجار فd المواد المخدرة في حملة أمنية بأسوان خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر "الهيروين ، الشابو ، الأفيون" – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (15 متهم "لـ 8 منهم معلومات جنائية").

ضبط (5) قطع سلاح نارى "غير مرخصة".. عبارة عن (2 بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ عدد (802) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (6 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.