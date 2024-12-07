ضبط 586 قضية مخدرات و 164 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (586) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (653) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (245,340 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (185,670 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (34,315 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (25,057 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (15,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (12,925 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (5,094 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (4,479 كيلو جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (150 جرام) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جرام).

(1000) أمبول مخدر .

عدد (10062) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (164 قطعة سلاح نارى بحوزة 147 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

رشاش جرينوف .

(8) بنادق آلية.

بندقية رصاص .

(19) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(127) فرد محلى.

(228) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(243) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85279) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(361) حكم جناية.

(26976) حكم حبس جزئى.

(4530) حكم حبس مستأنف.

(42286) حكم غرامة.

(11126) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (15) متهم إرتكبوا (19) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (25) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (21) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها : إعادة (4) سيارات مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (23625) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.