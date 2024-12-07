حساب السيدة انتصار السيسي ينشر صورة خلال زيارتها للمتحف الوطني العماني: رمز التراث الغني والتاريخ العريق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 04:32 مساءً - نشر حساب السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، صورة لها خلال زيارته للمتحف الوطني العماني، معلقة عليها بأنه رمز التراث الغني والتاريخ العريق.

وجاء في نص الكلمة المكتوبة للسيدة انتصار السيسي في المتحف الوطني العماني: