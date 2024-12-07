السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك يستعرضان نتائج المباحثات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 04:31 مساءً - يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن بعد قليل إلى وسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء الدنماركي حيث يستعرضان أهم ما جاء بالمباحثات.

وعقد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات بمقر رئاسة الوزراء الدنماركي مع مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارته إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

كما وضع السيسي إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدركسن أن مصر تعتبر شريكًا قويًّا للدنمارك وأوروبا، معربة عن سعادتها بنتائج المباحثات التي أجرتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.