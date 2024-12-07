نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصر ترد بقوة على تقرير Wall Street Journal: لا صحة لمزاعم دعوة الرئيس السوري للمغادرة وتشكيل حكومة في المنفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفي جمهورية مصر العربية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة Wall Street Journal بأن مسئولين مصريين حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى، وتؤكد أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا.

الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

وتدعو مصر، في بيان لها صادر عن وزارة الخارجية المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات.