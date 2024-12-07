ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات وإعادة بيعها باستخدام علامات وهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 03:34 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك مصنع بدون تراخيص" له معلومات جنائية" - كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية) بتجميع زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق إستخدامها" وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات بلاستيكية جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة من الغش والتدليس.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وضبط (مالك المصنع والمدير المسئول) وعثر بداخل المصنع على (78,5 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة - 23560 لتر منتج نهائى لزيوت محركات معاد تدويرها معبأة داخل عبوات بلاستيكية جديدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بإستخدام علامات تجارية غير مسجلة - خط إنتاج كامل).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.