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كشف ملابسات وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة وإطلاق أعيرة نارية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية وحدوث إصابات . 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات بوصول (صاحب مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص مصابين بطلق خرطوش) وطرف ثان (5 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، بسبب خلافات بينهم ، وقيام إثنين من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة خرطوش أدت إلى إصابة أفراد الطرف الأول.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزة الطرف الثانى (2 فرد خرطوش "المستخدمين فى الواقعة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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