«عمومية الرجبي» تعتمد فوز قائمة حسام صاحب برئاسة الاتحاد بالتزكية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 02:29 مساءً - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للرجبي، فوز حسام صاحب برئاسة الاتحاد بالتزكية لدورة انتخابية جديدة من 2024 حتى 2028.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرجبي 3 هيئات رياضية من أصل 4 لها حق التصويت والانتخاب وهم: أصحاب الجياد، كلية التربية الرياضية أبو قير، ومدينة نصر فيما لم يحضر طلائع الأسطول.

ونجحت قائمة حسام صاحب بالفوز برئاسة الاتحاد المصري للرجبي بالتزكية حيث لم يتقدم أحد آخر بأوراق ترشحه.

وتضم قائمة حسام صاحب في الانتخابات والتي فازت جميعا بالتزكية كلًا من: حسام صاحب رئيسًا، والأعضاء حسن أحمد خالد ومحمد مختار البلجيهي وزياد الشاذلي ومحمد أحمد نصر وطارق شرف ومريم موافي وشرين أحمد.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للرجبي من رئيس و 7 أعضاء.