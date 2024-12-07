حصاد أسبوعي..أبرز أنشطة وإنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة وإنجازات الوزارة خلال أسبوع، حيث تناول التقرير الجهود المبذولة في مختلف المجالات التي تعزز من تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتُظهر التزام الوزارة بدعم قضايا مجتمعية وتنموية متعددة، وذلك على النحو التالي:

(1) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وخلال الفاعلية أكد الوزير أنه يتم التوسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجيين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الشريحة الهامة من المجتمع بشكل علمي واحترافي، كما استعرض الدكتور أيمن عاشور جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال دعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف، مؤكدًا استمرار التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف استكمال خطط وبرامج الدعم والرعاية وإتاحة كافة الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة في جميع الجامعات والمعاهد؛ بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

(2) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح منتدى خريجي الجامعات السوفيتية والروسية، بحضور السيد/ غيورغى يفغينيفيتش بوريسينكو، السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والسيد/ بافيل أناتوليفيتش شيفتسوف، نائب رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي، وفي كلمته أشار الدكتور عاشور إلى اعتزازه بسنوات دراسته في موسكو خلال مرحلة الدكتوراة، ودورها في تشكيل جزء كبير من خبراته العلمية والمهنية، والتي كان لها بصمتها على عمله بالعديد من المشروعات القومية، لافتًا لحرصه خلال فترة توليه مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم العلاقات الأكاديمية والبحثية بين مصر وروسيا من خلال توقيع اتفاقيات التعاون ومنها؛ إنشاء فرعين لجامعة كازان وجامعة سان بطرسبرج.

(3) كرم د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المهندس مصطفى السيد بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية كثالث أفضل اختراع على مستوى العالم في مجال الطاقة، وذلك خلال المعرض الدولي للاختراعات الذي أقيم في كوريا الجنوبية، وخلال فعاليات التكريم، تم مناقشة آليات تقديم الدعم من وزارة التعليم العالي للمشروع وتنفيذه على أرض الواقع، بما يسهم في خدمة مصر ودعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

(4) حققت الجامعات المصرية نتائج متميزة على المستوى العربي في نسخة تصنيف التايمز (THE) للبلاد العربية، حيث أبرزت هذه النسخة من التصنيف مصر كواحدة من أكثر الدول تمثيلًا في القائمة، بإدراج 42 جامعة مصرية، وأشادت بالتحسن المستمر في جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مما انعكس على تحقيق العديد من الجامعات المصرية تقدمًا ملموسًا في ترتيبها داخل التصنيف، وإثبات قدرتها على المنافسة عربيًا، من خلال تحسين البحث العلمي وتعزيز التدويل والشراكات الدولية.

(5) شاركت مصر لأول مرة في المنتدى التاسع لشباب العلماء، الذي عُقد في مدينة سوتشي بروسيا، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أكد الدكتور أيمن عاشور أن المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويعكس اهتمام مصر بدعم علمائها وشبابها المبتكرين، وأضاف الوزير أن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها منذ انضمام مصر إلى مجموعة البريكس.

(6) شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في فعاليات الدورة الـ 19 لـ مؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، بعنوان "نظام تعليم عال مرن مواكب للتغيرات العالمية السريعة والمطّردة"، وصرح د. أيمن عاشور أن مشاركة مصر في فعاليات الدورة الـ 19 لمؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، تأتي تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بدعم التعاون العربي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز من القدرت الجماعية لمواكبة التغيرات العالمية السريعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.