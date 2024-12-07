بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع خلال الفترة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2024

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان انطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة الإدمان من جامعة السويس لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات في إطار تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد /رئيس الجمهورية ، وشهد العرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس ،وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات المكون من 28 رئيس جامعة حيث يستهدف العرض المسرحى توعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة .

كما زار وفد من وزارة الداخلية بدولة سلطنة عمان ،صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية والاستفادة منها ، وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، وتأتي زيارة وفد وزارة الداخلية بدولة سلطنة عمان تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية

كما تم تنفيذ 101 نشاط متنوع المحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 10 ميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ 30 نشاط متنوع بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ أنشطة متنوعة في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " ،كما تم تنفيذ 32 نشاط في 6 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية كذلك المشاركة التوعوية والتعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظات " الشرقية ، البحيرة " باستهداف اكثر من 1000 طالب وطالبةبجانب المشاركة في فعاليات مسابقات الهجن بمحافظة شمال سيناء "كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2479 مريض من خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 13381 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي .

مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/wjVKRBlFaC/?mibextid=cr9u03