أمن القاهرة يوقع بشبكة لصوص نفذت سرقات للهواتف والدرجات النارية بالعاصمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان – لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأرشدا عن الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية"(عاطل – مقيم بدائرة القسم).

ضبط (عاطل ، زوجته – لهما معلومات جنائية)، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (هاتف محمول – جواز سفر – بعض المتعلقات الشخصية – مبلغ مالى "عملات أجنبية") من داخل سيارة إحدى السيدات"تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بمزاولةنشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وبمواجهته أقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضاف بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلان"سيئا النية" (عاطلان"لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

ضبط (شخصان) بدائرة قسم شرطة المقطم ، لقيامهما بالدلوف لشقة أحد الأشخاص بدائرة القسم وسرقة خزينة حديدية وبداخلها (مشغولات ذهبية ، طبنجة، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.