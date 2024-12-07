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فيفا يُخطر الأهلي بمواعيد مبارياته فى كأس العالم للأندية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي مواعيد مباريات المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية ، المقرر إقامتها الصيف المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً.

 

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي.

 

وتقام مباريات الأهلي في المواعيد التالية التي أعلنها "فيفا":

 

الأهلى ضد إنتر ميامي، 15 يونيو، الساعة 3 الفجر( بتوقيت القاهرة) ، ملعب هارد روك في ميامي.

 

بالميراس 19 يونيو، الساعة 7 مساء ( بتوقيت القاهرة) ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.

 

بورتو 22 يونيو، 4 فجراً ( بتوقيت القاهرة) ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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