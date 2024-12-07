مصطفى شوبير على رأس 9 غيابات فى صفوف الأهلى أمام أورلاندو اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى الثالثة عصر اليوم، نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد أورلاندو بمدينة جوهانسبرج.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من، كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله بسبب الإصابة، وكريم نيدفيد وسمير محمد ومصطفى أبوالخير ويوسف أيمن لأسباب فنية.

ويعود للأهلى مهاجمه وسام أبو علي بعدما غاب عن آخر 3 مباريات لفريق الأهلي وتأثر خط الهجوم بشكل واضح، ليسقط حامل لقب الدوري المصري في فخ التعادل 1-1 وبدون أهداف أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي تواليا، وبينهما انتزع فوزا صعبا 4-2 على حساب استاد أبيدجان.

كما استعاد الأهلي جهود مدافعه الدولي المغربي أشرف داري للمرة الأولى منذ مشاركة الأخير في الفوز 3-0 على العين الإماراتي في بطولة كأس أبطال (أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ).

وغاب أشرف داري عن أغلب مباريات الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2024 قادما من بريست الفرنسي، بسبب كثرة الإصابات.

وحقق الأهلي فوزا على استاد أبيدجان 4-2 في القاهرة، بينما عاد أورلاندو بيراتس إلى جنوب أفريقيا بانتصار ثمين في الجزائر 2-1 على شباب بلوزداد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.