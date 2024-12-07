ليفربول يحسم تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي والذي سينتهي في يونيو 2025.

وأوضح بول ميرسون، محلل شبكة " سكاي سبورتس " الإنجليزية، المدة الدقيقة للعقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وأكد محلل شبكة "سكاي سبورتس"، أن محمد صلاح ، البالغ من العمر 32 عامًا، سيوقع عقدًا مدته موسمين حتى يونيو 2027 مع خيار التمديد لموسم آخر وبنفس الراتب الأسبوعي البالغ 350 ألف إسترليني إسبوعيًا.

ويقدم محمد صلاح مستويات أكثر من رائعة مع ليفربول الموسم الجاري، على المستوى المحلي والأوروبي، حيث يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا وبفارق هدف عن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الوصيف.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 35 نقطة وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي الوصيف.