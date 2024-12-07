نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزراة السياحة والآثار عن النشاطات التي قامت بها الوزارة خلال الأسبوع الماضي، ةالتي تنوعت بين فعاليات مختلفة بكل محافظات الجمهورية

وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مهرجان الإضاءة بشرم الشيخ

أطلق وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء، مهرجان الإضاءة السنوي الذي تم تنظيمه في ميدان سوهو بشرم الشيخ تحت رعاية الوزارة وذلك احتفالا بقرب أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وأشاد الوزير بحرص مئات السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم على المشاركة بهذا المهرجان كل عام للاستمتاع بهذه الأجواء السعيدة والاحتفالات المختلفة التي يتم تنظيمها في الميادين وشوارع المدينة.

وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تعزيز التعاون

التقى وزير السياحة والآثار مع محافظ جنوب سيناء، بمقر المحافظة بشرم الشيخ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها، وبحث آليات تكثيف الفعاليات والأحداث السياحية المختلفة بمدن المحافظة.

وقد أعرب الوزير عن سعادته بما تشهده مدينة شرم الشيخ من زخم كبير من خلال الأحداث والفعاليات التي تستضيفها، وتحدث عن أهمية هذه الفعاليات التي تساهم في تسليط الضوء على محافظة جنوب سيناء وعلى إمكانتها السياحية المتنوعة.

لقاء وزير السياحة والآثار مع المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء

عقد وزير السياحة والآثار، لقاءًا موسعًا مع مجموعة من المستثمرين السياحيين بمحافظة جنوب سيناء، بحضور المحافظ، وذلك لمناقشة تطوير صناعة السياحة في مصر خاصةً بجنوب سيناء وتحسين مناخ الأعمال بها وخاصة الاستثمار السياحي.

وقد أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في مصر بصناعة السياحة للنهوض بها، ولتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحي، وتحدث الوزير عن ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متعددة ومتنوعة.

وقد تناول اللقاء مناقشة بعض المشكلات التي يواجهها المستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق في مدينة طابا، وتم التوافق على ضرورة تحديد الأولويات في هذه المشاكل ووضع حلول مقترحة لها ومناقشتها ووضع خطة عمل لحل كل واحده تلو الأخري.

وزير السياحة والآثار يُلقي بيان الوزارة بالجلسة العامة لمجلس النواب

ألقى وزير السياحة والآثار، بيان الوزارة، في الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي تضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار، والتوسع في الحملات التسويقية الدولية وتحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، وجهود تطوير المشروعات الأثرية للمساهمة في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

وتحدث الوزير عن جهود الوزارة لإبراز التنوع السياحي في المقصد السياحي المصري وتطويره وتنميته منتجاته، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على استدامة النشاطين السياحي والأثري من خلال التحول الرقمي ومشروعات الاستدامة البيئية، وتوفير سبل الإتاحة لذوي الهمم، وحفظ وصيانة الآثار والحد من الاتجار فيها.

وزير السياحة والآثار يترأس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث تم استعراض انجازات المجلس بكافة قطاعاته، واستعراض المشروعات التي تم الانتهاء من ترميمها، كما تم إطلاع المجلس بالقطع الأثرية التي تم استردادها خلال شهر نوفمبر الماضي وتلك التي تم ضبطها في الموانئ المصرية.

وقد تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج معرض "قمة الهرم حضارة مصر القديمة" المقام حاليا بمدينة شنغهاي بالصين حيث استقبل المعرض نحو مليون زائر منذ افتتاحه في يوليو الماضي حتى الآن، ومن المتوقع أن يستقبل نحو 4 مليون زائر بنهاية مدة عرضه في أغسطس المقبل.

لقاء وزير السياحة والآثار بالمُلحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج

التقى وزير السياحة والآثار، مع المُلحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، حيث ثمن الوزير على الدور الهام الذي يقومون به في إبراز المستجدات والتطورات التي تشهدها الدولة المصرية وما تقوم به من مشروعات تنموية هامة في مختلف القطاعات ومنها قطاع السياحة والآثار، والترويج السياحي للوجهات السياحية المصرية.

وأكد الوزير على أهمية إبراز ما تقوم به الدولة المصرية من جهود للحفاظ على الآثار المصرية والتراث الثقافي والحضاري لمصر والذي يعد من المشروعات القومية الهامة التي لا تقل أهمية عن أى مشروع قومي آخر، لافتًا إلى التزام مصر التام بالقواعد العامة والقوانين الدولية الخاصة بحماية والحفاظ على الآثار.

جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار لقلعة صلاح الدين

قام وزير السياحة والآثار بتفقد مستجدات أعمال مشروع تطوير الخدمات بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وحركة السياحة بها، وتضمنت الجولة تفقد مسجدي محمد علي، وسليمان باشا الخادم "سارية الجبل"، ومتحفي الشرطة القومي، والحربي، ومحكى القلعة، وبئر يوسف، ومنطقتي البانوراما، وساقية السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

وخلال زيارته لمتحف الشرطة القومي وجه السيد الوزير ببعض الملاحظات الخاصة بطريقة العرض وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمبنى المتحف من الداخل.

كما تفقد خدمات الزائرين بالقلعة وسبل الإتاحة للسياحة الميسرة، بالإضافة إلى أكشاك وماكينات البيع الذاتي للمشروبات والأطعمة تيسيرًا على الزائرين.

قرارات وزارية لشغل وظيفتي مساعدي الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية ولشئون المراجعة الداخلية والحوكمة

أصدر وزير السياحة والآثار، قرارين بشغل كل من المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية، والسيد إيهاب سالم وظيفة مساعد الوزير لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة.

وكان المهندس أحمد يوسف يشغل منصب مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، وكان قد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي وتكليفه بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. وفي عام 2021 كلف بمنصب مساعد للوزير لملف الوعي والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى مهام الوكيل الدائم للوزارة.

أما السيد إيهاب سالم كان يشغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار منذ 2022، بجانب الإشراف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، وقبلها شغل وظيفة مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية منذ عام 2021.

الرئيس الانتقالي للجابون يزور ثلاثة مواقع أثرية بمصر

استقبل كل من المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة، الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وقد قام الضيوف بجولة داخل المتحف المصري الكبير تضمنت الساحة الخارجية وقاعات العرض الرئيسية، وتضمنت زيارة متحف الحضارة، قاعات العرض الرئيسية والمومياوات الملكية والنسيج المصري.

وفي منطقة أهرامات الجيزة قام الرئيس الانتقالي لجمهورية الجابون بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، وتمثال أبو الهول حيث استمع إلى شرح مفصل عن التمثال وطريقة، كما قام بالتقاط الصور التذكارية بالمنطقة.

معرض عن العطور في مصر القديمة بالمتحف المصري بالتحرير

تحت عنوان "عطور مصر القديمة عبر العصور"، نظم المتحف المصري بالتحرير معرضًا مؤقتًا لإلقاء الضوء على صناعة العطور في مصر القديمة واستخداماتها وتركيباتها المختلفة والطقوس المرتبطة بها.

وقد تم عرض مجموعة من القطع الأثرية المرتبطة بالعطور والتي تم اختيارها من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق والمتحف القبطي بمصر القديمة.

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. جولات مجانية لزائري متحف الحضارة

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط عددًا من الجولات الإرشادية المجانية بلغة الإشارة ومجموعة من الأنشطة والورش التعليمية والفنية لزائري المتحف من مختلف الفئات العمرية من الكبار والشباب والأطفال وذوي الهمم.

وكان متحف الحضارة قد حصل على شهادة الإتاحة لذوي الهمم من الاتحاد العالمي للإعاقة بالشارقة عام 2022، والتي تُمنح للمؤسسات التي لديها إتاحة بيئية وتسمح بزيارة ذوي الهمم لها وتتيح لهم فرصة الزيارة والدمج في أنشطة وفعاليات المتحف.