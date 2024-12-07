الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة وشهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، متابعا: "هناك رغبة متبادلة بين مصر والدنمارك لتعزيز هذه الروابط وبناء جسور التواصل بين شعبينا".

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر البرلمان الدنماركى بقصر كريستيانسبورج، حيث يلتقى رئيس البرلمان الدنماركى.

وشارك الرئيس السيسى، مساء أمس الجمعة، في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.